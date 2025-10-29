Орбан обсудит с Трампом влияние санкций США против РФ на экономику Европы

Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступят в силу 21 ноября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время визита в Вашингтон обсудит с президентом США Дональдом Трампом влияние новых американских санкций против российских компаний на энергобезопасность стран Европы. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, рассказывая о предстоящей поездке главы правительства в Соединенные Штаты, намеченной на вторую половину следующей недели.

Он напомнил, что 22 октября Минфин США включил "Роснефть", "Лукойл" и 34 дочерние структуры этих компаний в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступят в силу 21 ноября. "Это затронет российские нефтяные компании и, очевидно, повлияет на энергоснабжение Центральной Европы и Венгрии", - отметил Сийярто, выступая в программе "Час борцов" на платформе YouTube.

По его словам, Орбан планирует обсудить это с Трампом. "Вопрос энергоснабжения станет важным пунктом переговоров, поскольку разрабатываемый пакет крупных экономических соглашений [между Венгрией и США] в значительной степени основан на энергоснабжении или энергетическом сотрудничестве, которое, кстати, имеет очень сильную ядерную составляющую. Однако будут обсуждаться и правила использования ископаемого топлива", - пояснил глава МИД.

Ранее Орбан признавал, что новые американские санкции против российских нефтегазовых компаний могут нанести ущерб интересам Венгрии, которая по-прежнему получает основную часть энергоносителей из РФ на основе долгосрочных контрактов.

США считают, что введенные ими ограничения должны оказать давление на Москву в связи с конфликтом на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что новые американские санкции существенно не скажутся на "экономическом самочувствии" страны. Он также отметил, что такими действиями администрация США наносит ущерб двусторонним отношениям.