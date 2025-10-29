CNN: любой исход встречи Трампа и Си Цзиньпина станет победой для Китая

По информации телеканала, предстоящая встреча позволит председателю КНР продемонстрировать, что республика на мировой арене занимает равное Соединенным Штатам положение

Председатель КНР Си Цзиньпин © Александр Рюмин/ POOL/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Любой исход предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина станет победой для Пекина. Такое мнение высказал американский телеканал CNN.

Телеканал отмечает, что еще не ясно, на какие уступки пойдет каждая из сторон в ходе первой личной встречи Си Цзиньпина и Трампа с начала второго срока президента США, но "каким бы ни был ее исход <...>, она станет победой для Китая". CNN считает, что с того момента, как Си Цзиньпин войдет в комнату для переговоров, наступит новая реальность в китайско-американских отношениях. По мнению телеканала, КНР "не заставить угрозами слушаться [воли США]".

Как полагает CNN, предстоящая встреча позволит Си Цзиньпину продемонстрировать, что "Китай на мировой арене занимает равное Соединенным Штатам положение". Телеканал поясняет, что торговая война, которую развязал Трамп, "заставила большую часть мира заискивать перед ним, чтобы договориться о снижении американских пошлин", но Китай вместо этого ответил США контрмерами, "вынудив обе стороны сесть за стол переговоров для заключения перемирия".

Встреча Си Цзиньпина и Трампа пройдет 30 октября в Пусане.