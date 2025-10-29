Глава Минобороны Белоруссии поручил извлечь уроки из учений "Запад-2025"

Виктор Хренин оценил деятельность должностных лиц на всех уровнях - от стратегического до тактического

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провел разбор состоявшихся в сентябре совместных с Россией учений "Запад-2025". Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Глава военного ведомства оценил деятельность должностных лиц на всех уровнях - от стратегического до тактического, а также отметил, что из опыта проведения учения "Запад-2025" необходимо извлечь уроки и наметить пути дальнейшего развития вооруженных сил", - говорится в тексте.

Кроме того, прошло награждение военнослужащих, отличившихся в ходе учений.

Учения "Запад-2025" прошли на территории Белоруссии и России 12-16 сентября.