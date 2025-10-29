Трамп согласен с тем, что Южной Корее нужны атомные подлодки

Президент США заявил о намерении провести последующие консультации, рассказал советник по национальной безопасности президента Республики Корея Ви Сон Лак

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп согласился с тем, что Республике Корея нужны собственные подводные лодки с атомной силовой установкой. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента Республики Корея Ви Сон Лак.

"Президент Трамп согласен, что Республике Корея нужны подводные лодки с атомной силовой установкой, он заявил о намерении провести последующие консультации", - сказал Ви Сон Лак в ходе брифинга по итогам саммита Республики Корея и США.