Вэнс не стал прогнозировать будущее украинского урегулирования

По мнению вице-президента США, обе стороны достигли "пункта, в котором отдача снижается" после "невероятного прогресса"

Редакция сайта ТАСС

Вице-президент США Джей Ди Вэнс © Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что его мнение относительно будущего украинского урегулирования в последние полгода менялось, но точные прогнозы давать отказался.

"Если бы меня спросили об этом месяцев шесть или около того назад, я бы сказал, что они никогда не перестанут сражаться <...> Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы сказал, что мы совершаем невероятный прогресс [в сторону мира]", - сказал политик в интервью газете New York Post.

По его мнению, сложно давать конкретные прогнозы относительно будущего урегулирования. По мнению вице-президента, обе стороны достигли "пункта, в котором отдача снижается".