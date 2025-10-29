Politico: ЕС отложил заявление о дестабилизации Белоруссией ситуации в Литве

Его согласование отложили на несколько дней из-за попыток Венгрии "смягчить формулировки" в отношении Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

© Scanpix Baltics Scanpix Baltics via Reuters Connect

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Венгрия выступила против публикации совместного заявления стран Евросоюза о якобы попытке Белоруссии дестабилизировать обстановку в сообществе путем запуска гелиевых метеозондов в воздушное пространство Литвы. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По их словам, распространение проекта заявления среди стран - членов ЕС началось утром 28 октября, однако его согласование было отложено на несколько дней из-за попыток Венгрии "смягчить формулировки" в отношении Белоруссии.

На прошлой неделе международный аэропорт Вильнюса трижды прекращал работу из-за появления в воздушном пространстве страны десятков гелиевых метеозондов, которые, по утверждению Вильнюса, запускают контрабандисты сигарет из Белоруссии.

Президент Литвы уже призвал в связи с этим остановить калининградский транзит. Минобороны Литвы объявило вознаграждение в размере миллиона евро за лучшее средство по защите от шаров.