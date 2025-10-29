ЕС пригрозил принять меры против Минска из-за инцидентов с метеозондами в Литве

Официальный представитель дипслужбы Евросоюза Анита Хиппер заявила, что аппараты стали риском дестабилизации для Вильнюса

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Евросоюз возложил на руководство Белоруссии ответственность за перелетающие через границу Литвы гелиевые метеозонды, использующиеся для контрабанды сигарет, и пообещал принять "соответствующие меры" против Минска, если "вторжения шаров" будут продолжаться.

Как утверждается в заявлении официального представителя дипслужбы ЕС Аниты Хиппер, распространенном в Брюсселе, эти метеозонды привели к "существенным потерям для литовских аэропортов", "стали риском дестабилизации страны ЕС" и "появились в контексте более широкой гибридной кампании".

В связи с этим Хиппер призвала Минск "обеспечить контроль своего воздушного пространства", а также осудила действия Белоруссии.

На прошлой неделе международный аэропорт Вильнюса трижды прекращал работу из-за появления в воздушном пространстве страны десятков гелиевых метеозондов, которые, по утверждению Вильнюса, запускают контрабандисты сигарет из Белоруссии.

29 октября литовский кабмин приняло анонсированное ранее решение полностью на месяц закрыть границу с Белоруссией. По утверждению премьер-министра Литвы Инги Ругинене, постоянные инциденты с проникновением на территорию страны метеозондов с сигаретной контрабандой и нежелание властей Белоруссии принимать меры по пресечению этих действий вынуждают Вильнюс к полному закрытию границы. Правительство предусмотрело исключение для возвращающихся на территорию сообщества граждан стран ЕС, граждан стран НАТО, граждан третьих стран с временным видом на жительство, а также следующих транзитом граждан третьих стран и дипломатов. 28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал "мелким" решение литовской стороны закрыть пункты пропуска на границе.