Трамп призвал расследовать действия Минюста в период правления Байдена

Американский президент назвал бывшего спецпрокурора Джека Смита невменяемым

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал "преступником" бывшего спецпрокурора Джека Смита и призвал расследовать действия министерства юстиции времен правления Джо Байдена. Об этом он написал в Truth Social, реагируя на публикацию портала Just the News.

"Этих бандитов всех следует расследовать и посадить в тюрьму. Позор человечества. Невменяемый Джек Смит - преступник!!!" - написал Трамп.

Реакция Трампа последовала на статью Just the News, в которой утверждалось, что расследование Министерства юстиции Байдена под кодовым названием Arctic Frost было нацелено на более чем 160 республиканцев, тесно связанных с Трампом. По данным портала, документы, рассмотренные Юридическим комитетом Палаты представителей Конгресса США, показывают, что под следствием могли находиться такие фигуры, как Стив Бэннон, Руди Джулиани и Марк Медоуз. Расследование было начато ФБР, а затем его вел спецпрокурор Джек Смит.

Смит был назначен специальным прокурором в 2022 году для расследования двух дел против Трампа: вмешательства в выборы 2020 года и хранения секретных документов в Мар-а-Лаго. Его дела были осложнены решениями Верховного суда, включая иммунитет для официальных действий Трампа, что привело к замедлению процессов. После победы Трампа на выборах 2024 года Смит отозвал обвинения в ноябре 2024-го, издав финальный отчет в январе 2025-го.

В октябре 2025 года он запросил разрешение на публичные показания перед Конгрессом о расследованиях. Смит получил разрешение на публичные показания, слушания в Комитете по юстиции Палаты и Сената запланированы на ноябрь 2025 для обсуждения "предвзятости" в расследованиях против Трампа.