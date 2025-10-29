"Эспресо": Франция отказала Украине в экстрадиции олигарха Жеваго

По данным издания, апелляционный суд Парижа не может прийти к выводу, что подозреваемый предстанет перед судом, обеспечивающим фундаментальные гарантии процессуальной справедливости и защиты прав человека

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа отказал Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Специальной антикоррупционной прокуратуре (САП) в экстрадиции из Франции украинского бизнесмена Константина Жеваго, которого подозревают в даче взяток судьям Верховного суда. Об этом пишет украинское издание "Эспресо" со ссылкой на решение суда.

Ранее экстрадиционный запрос в отношении Жеваго был инициирован Офисом Генерального прокурора Украины и НАБУ. Однако французский суд не принял доводы украинской стороны. "Суд не может прийти к выводу, что сторона запроса экстрадиции способна гарантировать, что Константин Жеваго предстанет перед судом, обеспечивающим фундаментальные гарантии процессуальной справедливости и защиты прав человека", - приводит издание фрагмент из текста решения.

В отношении Жеваго на Украине возбужден ряд уголовных дел. В 2019 году олигарху, входившему тогда в пятерку богатейших людей страны по версии украинского Forbes, предъявили обвинения в растрате $113 млн украинского банка "Финансы и кредит", владельцем которого он был. В декабре 2022 года по запросу украинских властей Жеваго задержали во французском Куршевеле, а 6 января 2023 года французский суд выпустил его из тюрьмы под залог в €1 млн. В мае того же года было возбуждено дело о взятке в $2,7 млн от Жеваго членам Верховного суда Украины. Занимавшего в то время пост председателя суда Всеволода Князева арестовали, его полномочия были прекращены. 15 октября апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины (АП ВАКС) санкционировала специальное досудебное расследование в отношении Жеваго.

13 февраля этого года Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Жеваго и ряда бизнесменов, владеющих крупными месторождениями полезных ископаемых. Украинские СМИ тогда отмечали, что санкции связаны не только с политическими причинами, но и со стремлением властей изъять лицензии на разработку месторождений для их последующей передачи США. Уже 20 февраля Госбюро расследований Украины запустило процедуру национализации принадлежащего Жеваго Полтавского горно-обогатительного комбината. В начале марта украинские власти объявили, что Полтавский ГОК, который называют владельцем крупнейших запасов железной руды в Европе, национализирован.