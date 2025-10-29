В районе на юго-западе ФРГ решили не наделять Трампа статусом почетного гражданина

Из района Бад-Дюркхайм родом дедушка американского лидера

БЕРЛИН, 29 октября. /ТАСС/. Собрание депутатов района Бад-Дюркхайм на юго-западе ФРГ отклонило предложение местного отделения партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) сделать президента США Дональда Трампа почетным гражданином. Об этом сообщило агентство DPA.

Из района Бад-Дюркхайм (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) родом дедушка американского политика Фредерик Трамп. Он родился в марте 1869 года в общине Кальштадт, которая входит в Бад-Дюркхайм, а в 1885 году эмигрировал в США.

АдГ обосновала свою инициативу тем, что, по ее оценке, Трамп урегулировал конфликт в Газе и поспособствовал тому, что израильские и немецкие заложники оказались на свободе. К тому же, в партии считают, что наделение американского президента статусом почетного гражданина района будет свидетельством дружеских связей между землей Рейнланд-Пфальц и США.

Глава администрации района Ганс-Ульрих Иленфельд со своей стороны отметил, что Трампа, помимо предков, мало что связывает с Бад-Дюркхаймом. Наделение президента США статусом почетного гражданина, по его мнению, учитывало бы лишь политическую деятельность Трампа, но никак не его вклад в развитие района.