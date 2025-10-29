Фицо: Словакия отказывается финансировать военные расходы Украины

Премьер также сказал, что у него не вызывают удивления планы Вашингтона сократить численность американского воинского контингента в Европе

Редакция сайта ТАСС

БРАТИСЛАВА, 29 октября. /ТАСС/. Словакия не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины. Эту позицию республики подтвердил журналистам премьер-министр Роберт Фицо.

"Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины, - сказал премьер. - Как я уже заявлял ранее, мы не будем ничего никому давать. Я не подпишу никакого [документа с] гарантией финансирования Украины, если речь идет о военных расходах на предстоящие два года. По данному вопросу я буду инициировать созыв внеочередного заседания парламента [Словакии]".

Премьер также сказал, что у него не вызывают удивления планы Вашингтона сократить численность американского воинского контингента в Европе. Президент США Дональд Трамп проявляет по этому вопросу "прагматизм и рациональность", убежден Фицо. По его словам, хозяину Белого дома "эти ресурсы нужны где-то в другом месте" и он реализует свой лозунг "Америка - прежде всего!"

Словакия оказывает Украине гуманитарную помощь, включая поставку оборудования для разминирования территории. Фицо после недавнего заседания Евросовета сообщил об отказе участвовать в схемах Евросоюза, которые предлагаются для финансирования конфликта на Украине.