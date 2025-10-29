Гутерриш призвал Бразилию провести расследование операции против наркобанд

Генсек ООН обеспокоен большим числом жертв в ходе полицейской операции

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен большим числом погибших и пострадавших в результате операции правоохранительных органов Рио-де-Жанейро против местных банд наркоторговцев, он призывает бразильские власти провести расследование произошедшего. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Ранее власти штата Рио-де-Жанейро подтвердили гибель 132 человек в результате операции. "Генеральный секретарь серьезно обеспокоен большим числом жертв в ходе полицейской операции, которая была проведена вчера в Рио-де-Жанейро. Он подчеркнул, что при применении силы в полицейских операциях необходимо соблюдать международное право и стандарты, призывает власти безотлагательно провести расследование", - сказал Дюжаррик.

Представитель Гутерриша добавил, что, по имеющейся информации, весь персонал ООН в Бразилии находится в безопасности.

28 октября полиция Рио-де-Жанейро начала новый этап операции "Сдерживание" по задержанию преступных группировок преимущественно в северной части города. В операции принимали участие более 2,5 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Сообщалось о задержании более 80 членов наркомафии и ликвидации более 50 наркоторговцев.