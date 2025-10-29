Президент Грузии поддержал запрет некоторых оппозиционных партий

Среди них Единое национальное движение

ТБИЛИСИ, 29 октября. /ТАСС/. Президент Грузии Михаил Кавелашвили поддерживает решение правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" обратиться в Конституционный суд с просьбой запретить деятельность трех оппозиционных партий, в том числе Единого национального движения (основан экс-президентом страны Михаилом Саакашвили).

"Когда они (оппозиция - прим. ТАСС) так целенаправленно иностранными финансами наносят ущерб политической среде, на мой взгляд, возникают условия, чтобы подобные политические партии не существовали в нашем политическом пространстве", - сказал Кавелашвили в интервью Аджарскому телеканалу Общественного вещателя Грузии.

Как сообщил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, правящая партия решила обратиться в Конституционный суд с ходатайством о признании неконституционными трех политических объединений. Это Единое национальное движение, Коалиция за перемены и "Сильная Грузия". Основанием для иска в КС послужило заключение парламентской следственной комиссии. В частности, она установила, что во время правления (2004-2012) партии Саакашвили массово нарушались права человека. Эти нарушения носили системный характер. Кроме того, после прихода к власти партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в 2012 году движение Саакашвили уже в роли оппозиции продолжило подрывную деятельность против государства.

В парламенте Грузии с февраля по август работала временная комиссия по расследованию преступлений периода правления Саакашвили и позднее. Предметом разбирательства были военный конфликт в августе 2008 года, случаи давления на бизнесменов и жестокого обращения с заключенными. Парламент Грузии принял закон, пожизненно запрещающий политическую деятельность членам партий, объявленных судом вне закона.