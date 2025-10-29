Конгрессвумен Луна заявила о планах провести конференцию правых политиков из ЕС

Законодатель выбрала Вашингтон в качестве места проведения встречи

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о планах вскоре провести в американской столице конференцию для консервативных и националистически настроенных политиков из Европы.

Она указала, что ранее сегодня встретилась с представляющей партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) депутатом Бундестага (парламента ФРГ) Анной Ратерт и решила провести конференцию консервативных политиков в Вашингтоне. "Я приглашу консервативных, националистически настроенных лидеров со всей Европы, которые ставят свою страну и свой народ на первое место, а также верят, что мир - это самая сильная внешняя политика", - написала она в X.

"Я наблюдаю враждебную реакцию на мирные переговоры между Россией и Украиной, особенно со стороны стран НАТО и некоторых лидеров ЕС. Эта социопатическая ментальность, ставящая войну на первое место, является прямым результатом деятельности левых НПО, а также элит Всемирного экономического форума и Давоса. Их политика открытых границ и стремление к подрыву национального суверенитета привели к страданиям их собственных граждан, в то время как они продолжают выступать за войну", - добавила она.

25 октября Луна встретилась в Майами (штат Флорида) со спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. По итогам встречи Луна подчеркнула, что у России и США нет причин быть врагами. Она также приветствовала возможность диалога между американскими и российскими законодателями. При этом Луна не исключила своего визита в Россию в составе делегации членов Конгресса. По ее оценке, "на горизонте определенно есть такая возможность".