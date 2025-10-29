Орбан объявил о начале антивоенной кампании и митингов в городах Венгрии

Акции начнутся 15 ноября с города Дьёр, заявил премьер-министр республики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Valeriy Sharifulin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о начале антивоенной кампании, которая будет сопровождаться митингами в поддержку мира в городах страны. Он пояснил, что считает это необходимым в связи с воинственной политикой Евросоюза, поддерживающего Украину в конфликте с Россией.

"Опасность распространения войны сейчас выше, чем когда-либо. Европейцы хотят начать войну. Мы тоже европейцы, но мы не хотим воевать. Венгры не воюют!" - заявил глава правительства в видеообращении, которое транслировалось телеканалом М1.

"Мы начинаем антивоенную кампанию", - сообщил Орбан. Он уточнил, что вместе со сторонниками мира проведет "серию антивоенных акций" по всей стране. Они, по словам премьера, начнутся 15 ноября с города Дьёр на северо-западе Венгрии. "Давайте покажем всему миру, что Венгрия не хочет войны", - обратился к соотечественникам Орбан.

Он напомнил, что 23 октября в Будапеште состоялись "Марш мира" и антивоенный митинг, собравшие, по подсчетам организаторов, 80 тыс. человек. "Марш мира" прошел с фантастическим успехом. Многие из нас выступили против войны и за мир. Спасибо всем, кто там был", - сказал Орбан.

В записи его видеообращения принял также участие глава МИД Венгрии Петер Сийярто, заявивший, что обязательно подключится к антивоенной кампании и будет присутствовать на митинге в Дьёре.