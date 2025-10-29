У Алеппо погибли не менее двух сирийских военных из-за атаки курдов

Отряды коалиции "Силы демократической Сирии" атаковали позиции войск переходного правительства управляемой ракетой, заявило Минобороны арабской республики

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 29 октября. /ТАСС/. Отряды курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) подвергли обстрелу позиции войск переходного правительства к востоку от города Алеппо (360 км от Дамаска). Об этом говорится в заявлении Минобороны арабской республики, переданном телеканалом Al Ekhbariya.

"СДС нарушили режим прекращения огня и атаковали управляемой ракетой одну из наших позиций в районе плотины "Тишрин", в результате были убиты два солдата и тяжело ранен третий военный", - говорится в тексте. В нем утверждается, что курды подрывают все договоренности, достигнутые ранее с властями Дамаска.

26 октября правительственные силы вступили в столкновения с курдскими ополченцами в восточной провинции Дейр-эз-Зор и отразили их попытки проникнуть в районы Михкан и Эль-Кишма. Перестрелки между сторонами продолжались несколько часов.

24 октября командующий СДС Мазлюм Абди заявил, что курды ведут успешные переговоры с переходным правительством в Дамаске об интеграции своих формирований в состав сирийской армии.

7 октября Абди встретился с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и главой Центрального командования Вооруженных сил США адмиралом Брэдом Купером. Переговоры были посвящены выполнению соглашения между курдами и сирийским правительством, которое было подписано 10 марта и предусматривало включение курдских бойцов в состав регулярных войск. В соответствии с этим документом, до конца нынешнего года все гражданские и военные объекты, включая аэропорты, а также газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке Сирии, должны перейти под власть администрации в Дамаске.