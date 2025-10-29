The European Conservative: конфискация активов РФ подорвет доверие к банкам ЕС

Наибольший риск для Европы при использовании замороженных российских активов будет носить не финансовый, а политический характер, считает журнал

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 29 октября. /ТАСС/. Экспроприация Европейским союзом (ЕС) замороженных активов РФ приведет к подрыву доверия к западной банковской системе. Такое мнение выразил журнал The European Conservative.

Когда ЕС объявляет о возможности взять под свой контроль резервы центрального банка другого государства, он подрывает глобальное доверие ко всей банковской системе, говорится в публикации. Если Европа все же изымет российские активы, то Москва примет ответные меры, используя активы европейских компаний в России.

Отмечается, что этот шаг может вызвать массовый отток капитала и возможный переход стран на другие валюты, такие как юань или новые системы БРИКС.

Однако наибольший риск для Европы при использовании замороженных российских активов будет носить не финансовый, а политический характер, считает The European Conservative. Вероятнее всего, пишет журнал, этот шаг со стороны ЕС выставит его в "лицемерном виде и готовым нарушать все правила, если это служит его интересам".

23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые конфискационные инициативы Евросоюза в отношении российских активов повлекут гарантированный болезненный ответ.