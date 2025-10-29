Суд в Киеве рассмотрит иск о ликвидации канонической УПЦ

Украинская православная церковь подала встречный иск, в котором просит признать противоправным и отменить приказ о признании ее аффилированной с РПЦ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Первое заседание суда, посвященное ликвидации канонической Украинской православной церкви (УПЦ), пройдет в Киеве. Изначально оно должно было состояться 30 сентября, однако было отложено, как утверждалось, "из-за болезни судьи".

Иск о запрете на Украине УПЦ и передаче ее имущества, средств и активов государству подала 29 августа Государственная служба по этнополитике и свободе совести на основании закона, который был инициирован Владимиром Зеленским и принят летом прошлого года. С конца мая этого года началась проверка возможной связи УПЦ с Русской православной церковью. Госслужба 27 августа признала УПЦ аффилированной с РПЦ, что дало повод обратиться в суд.

УПЦ подала встречный иск, в котором просит признать противоправным и отменить приказ о признании ее аффилированной с РПЦ.

Как отмечалось в заявлении Священного синода Русской православной церкви, закон, который фактически приняли для запрета канонической церкви на Украине, несовместим с представлениями о верховенстве закона и нацелен на проведение политических репрессий в отношении прихожан УПЦ. Синод обратил внимание, что по масштабу и централизованному характеру эта мера может превзойти все прежние исторические репрессии против церкви и сопоставима с такими прецедентами, как преследование христиан в Римской империи времен Нерона и Диоклетиана.

Гонения на УПЦ начались на Украине после госпереворота 2014 года при президенте Петре Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Украинские власти активно способствуют переходу религиозных общин УПЦ в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники раскольнической ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Правоохранительные органы предъявляют священникам УПЦ обвинения в государственной измене и других преступлениях, против них вводят санкции. 2 июля Зеленский лишил предстоятеля УПЦ митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия украинского гражданства.

Несмотря на все усилия Киева, в 2023 году в стране насчитывалось порядка 5-6 млн прихожан Украинской православной церкви.