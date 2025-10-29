CBS: США могут применить HIMARS для демонстрации силы Китаю

Время и цель возможного удара неизвестны, но предполагается, что его нанесут в районе рифа Скарборо в Южно-Китайском море, сообщил телеканал

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут нанести точечный удар с применением системы залпового огня HIMARS в Южно-Китайском море (ЮКМ) с целью демонстрации силы Пекину. Об этом сообщил 29 октября телеканал CBS News со ссылкой на источники.

По его данным, Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил США на этой неделе "тихо отдало приказ о демонстрации силы в ответ на китайскую агрессию" в ЮКМ. Как отмечает телеканал, в случае осуществления запуска "неизвестно, на какую цель будет наведена HIMARS, но суть операции заключается в том, чтобы Вашингтон подал сигнал о готовности противостоять растущему присутствию Пекина в регионе и защищать то, что американские чиновники называют суверенитетом Филиппин".

CBS News отмечает, что время возможного удара неизвестно. Предполагается, что он будет осуществлен в районе рифа Скарборо. При этом источники телеканала считают, что нанесение такого удара рассматривается "в качестве одного из вариантов" демонстрации силы, но подобный план "вряд ли будет реализован".

КНР несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Эти споры касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин. С критикой Китая в связи с ситуацией в ЮКМ активно выступают США, а также их союзники, включая Японию.