Вэнс: США в последние годы приняли слишком много мигрантов

Вице-президент Соединенных Штатов считает, что необходимо снижать показатель въезжающих в страну мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. США за последние годы приняли слишком много как нелегальных, так и легальных мигрантов. Этот показатель необходимо сокращать, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Если говорить честно, я считаю, что мы впустили - отчасти благодаря нашествию [мигрантов] при [экс-президенте США Джо] Байдене, отчасти в связи с неправильной иммиграционной политикой - слишком много иммигрантов в Соединенные Штаты", - сказал он выступая в Университете Миссисипи на мероприятии, организованном некоммерческой организацией Turning Point USA, основанной погибшим в сентябре американским консервативным активистом Чарли Кирком.

"Вопрос легальной миграции сложен. Мы каждый год принимаем около миллиона легальных иммигрантов в США. Мне кажется, довольно очевидно, что из-за этих иммигрантов американские граждане получают более низкие зарплаты", - добавил он.

Вэнс признал, что некоторые мигранты могут принести пользу США. "Однако общий показатель необходимо снижать, слишком много людей приехали в Соединенные Штаты", - убежден он.

Вице-президент отметил, что на территорию США также проникло очень много нелегальных мигрантов. "Мы даже не знаем, как много нелегалов находится в стране. Я предположу, что их около 25-30 млн человек, но некоторые считают, что этот показатель может достигать 50 млн человек", - сказал он. "Левые скажут, что мы ненавидим иммиграцию и иммигрантов, но мы никого не ненавидим. Мы любим наших сограждан, и, чтобы они достигли американской мечты, мы закрыли границу в первый же день президентского срока Дональда Трампа", - заключил он.