Xinhua: Си Цзиньпин отправился в Республику Корея для участия в саммите АТЭС

Председателя КНР сопровождают министр иностранных дел Китая Ван И и вице-премьер Госсовета Хэ Лифэн

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин отбыл из Пекина в Республику Корея для участия в саммите АТЭС. Об этом сообщает агентство Xinhua.

"Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг отбыл из Пекина в РК для участия в 32-й неформальной встрече руководителей стран АТЭС в городе Кёнджу, а также совершения государственного визита в РК по приглашению президента РК Ли Чжэ Мёна", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в поездке главу КНР сопровождают руководитель секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цай Ци, министр иностранных дел КНР Ван И, вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн.