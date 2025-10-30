Мадуро: Венесуэла раскрыла подготовку провокации ЦРУ в Карибском море

Президент республики сообщил, что Центральное разведывательное управление собиралось подстроить нападение на американский корабль и обвинить в этом Каракас

КАРАКАС, 30 октября. /ТАСС/. Венесуэльская разведка раскрыла провокацию с нападением на американский корабль на военных учениях Тринидада и Тобаго, которую подготовило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США. Об этом сообщил президент республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"ЦРУ разработало подлый план атаковать собственные корабли <…> и возложить вину на Венесуэлу, чтобы оправдать эскалацию конфликта и столкновение между братскими народами [Венесуэлы и Тринидада и Тобаго]", - заявил Мадуро.

"Мы обратились к народу Тринидада и Тобаго с призывом к миру. Мы братья и должны объединиться ради мира, не допустить, чтобы гринго развязали войну в Карибском море", - заявил венесуэльский лидер.

Правительство Венесуэлы 26 октября осудило военные учения, проводимые Тринидадом и Тобаго при координации, финансировании и контроле Южного командования ВС США, расценив их как враждебную провокацию и серьезную угрозу миру в Карибском бассейне.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 000 военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой и разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике.