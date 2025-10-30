Axios: администрация США нашла в последний момент средства для зарплат военным

Бюджетная команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа изыскала необходимые $5,3 млрд, сообщил портал

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Американская администрация смогла найти в последний момент средства на выплаты зарплат военнослужащим в обход Конгресса США, несмотря на приостановку финансирования работы федерального правительства (шатдаун). Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, бюджетная команда президента США Дональда Трампа изыскала необходимые $5,3 млрд "на трех финансовых счетах, чтобы обеспечить выплату зарплаты американским военнослужащим уже в эту пятницу". Административно-бюджетное управление Белого дома "обнаружило" $2,5 млрд в фонде военного жилья, $1,4 млрд - в фонде исследований, разработок, испытаний и оценки, а также $1,4 млрд - на счете военного ведомства, средства из которого направляются на строительство кораблей ВМС.

"Президент Трамп продолжает выплачивать жалованье военнослужащим, несмотря на сопротивление демократов", - заявил собеседник изданию.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители Республиканской и Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Трампа).