Asia Times: испытание "Буревестника" грозит подорвать неприкосновенность США

Как пишет издание, существование ракеты заставляет Соединенные Штаты тратить неоправданно большие суммы на создание систем противоракетной обороны

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Российская крылатая ракета неограниченной дальности "Буревестник" может поставить под сомнение гарантии безопасности США. Такое мнение выразил обозреватель издания Asia Times Габриэль Онрада.

По его мнению, существование "Буревестника" заставляет США тратить неоправданно большие суммы на создание систем противоракетной обороны, такой как "Золотой купол", эффективность которых не гарантирована против такого вида вооружения.

В марте 2018 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что в России разработана малогабаритная ядерная энергоустановка, которую можно использовать в крылатой ракете, за счет чего та получит практически неограниченную дальность. Как отмечал президент, ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета и получит ядерную боевую часть.

По результатам голосования на сайте Минобороны России ракета получила название "Буревестник". Это был первый в истории России прецедент, когда название для оружия выбиралось общенародным голосованием. Ранее его определяли военные.

Разработка ракеты была начата после выхода США в декабре 2001 года из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Создание новых стратегических систем вооружений направлено на повышение обороноспособности, предотвращение любой агрессии в отношении России и ее союзников, подчеркивали в Минобороны РФ.

В Пентагоне признавали, что ракета "Буревестник" способна дать возможность наносить удары с практически любого вектора "благодаря своей чрезвычайной дальности и автономности".