Трамп рассказал, почему не контактировал с Ким Чен Ыном

Президент США отметил, что встреча не состоялась из-за плотного графика

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что в силу плотного графика не контактировал с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своего азиатского турне.

"Нам не удалось поговорить, потому что я был очень занят", - заявил Трамп во время общения с журналистами на борту своего самолета по пути в Вашингтон. "В сущности, мы приехали ради этого", - отметил он, комментируя состоявшуюся в южнокорейском Пусане встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я думаю, что если бы мы это сделали (встретились с Ким Чен Ыном - прим. ТАСС), это было бы неуважительно по отношению к этой встрече [с лидером КНР]. Что касается Ким Чен Ына, то я вернусь в этому [вопросу]", - добавил Трамп.