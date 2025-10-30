ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Эстония заявила об обещании США не сокращать военное присутствие

Министр обороны балтийской республики Ханно Певкур отметил, что Таллин готов укреплять сотрудничество с Вашингтоном
05:39

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты уведомили Эстонию, что сохранят текущую численность военного контингента в стране. Об этом заявил министр обороны балтийской республики Ханно Певкур.

"Что касается [американских] войск, находящихся в Эстонии, для нас есть позитивное решение - США уведомили, что наше сотрудничество продолжится в прежнем объеме. С моей стороны в Вашингтон ушел сигнал, что мы готовы укреплять это сотрудничество", - приводит слова главы ведомства портал национального гостелерадио ERR.

Певкур отметил, что США понимают необходимость сохранять войска в Эстонии. "Одно дело - дипломатические шаги и содержательное сотрудничество, но не менее важен четкий посыл: быть здесь нужно", - добавил он.

Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило о сокращении американского контингента на территории страны с 1,7 тыс. до примерно 1 тыс. военнослужащих. Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну пояснил, что США сокращают численность своих войск в Европе, так как намерены сосредоточить больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе. 

