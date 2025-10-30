Си Цзиньпин: КНР уверена в своей способности противостоять вызовам и рискам

Китайский лидер указал на хорошие темпы развития экономики страны, отметив рост объема импорта и экспорта товаров

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Китай уверен в своей экономике и в способности противостоять различным вызовам и рискам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пусане с президентом США Дональдом Трампом.

"Экономика Китая демонстрирует хорошие темпы развития: рост за первые три квартала этого года составил 5,2%, а объем импорта и экспорта товаров в глобальном масштабе вырос на 4%. Эти результаты достигнуты вопреки внутренним и внешним трудностям, они дались нелегко. Экономика Китая - это море, обладающее значительными масштабами, устойчивостью и потенциалом. Мы уверены в своих силах и способностях противостоять различным рискам и вызовам", - приводит слова китайского лидера агентство Xinhua.