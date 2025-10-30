AP: Израиль поставил 916 стен, ворот и барьеров на Западном берегу

В ООН заявили, что ограждения не дают палестинцам получить доступ к медицинским услугам

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Израиль после начала конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года установил на Западном берегу реки Иордан около 1 тыс. заграждений, которые ограничивают свободу передвижения местных жителей и сильно усложняют повседневную жизнь. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные палестинских властей.

Читайте также

Сектор Газа: 5 тысяч лет кровопролитной истории

Как отмечается в публикации, количество установленных барьеров беспрецедентно. По данным палестинского Комитета по сопротивлению строительству разделительной стены и еврейских поселений, на который ссылается AP, с начала конфликта в Газе было возведено 916 барьеров, включая ворота, заграждения и стены. Агентство приводит в пример ситуацию с металлическими воротами, которые установлены на въездах во многие деревни и города Западного берега. Такие ограждения блокируют въезд и выезд, иногда их патрулируют израильские военные. Как сообщили агентству палестинцы, режим работы КПП непредсказуем: ворота могут закрыться и не работать в течение нескольких дней.

ООН, отмечает AP, в сентябре зафиксировала установку 18 заграждений на Западном берегу. В международной организации заявили, что барьеры ограничивают свободу передвижения палестинцев и их доступ к медицинским услугам и образованию. В израильской армии в свою очередь утверждают, что барьеры предназначены не для ограничения передвижения жителей Западного берега, а для "регулирования и мониторинга". По словам неназванного представителя армии Израиля, эта мера продиктована "сложной обстановкой": боевики укрываются среди гражданского населения.

В 2005 году Израиль в рамках плана одностороннего размежевания полностью вывел свои войска из сектора Газа и эвакуировал оттуда еврейские поселения. Контроль над Газой был передан Палестинской национальной администрации (ПНА), которая также управляет Западным берегом реки Иордан. Однако на первых выборах в палестинский парламент победу одержали представители ХАМАС, которые вступили в конфронтацию с более умеренным движением ФАТХ, что привело к расколу между фракциями. Радикалы установили полный контроль над сектором, их оппоненты сохранили власть на Западном берегу. Президент Палестины и его сторонники регулярно заявляли о стремлении восстановить юрисдикцию ПНА над Газой.

22 октября 2025 года парламент Израиля утвердил в предварительном чтении два законопроекта о распространении израильского суверенитета на поселения на Западном берегу реки Иордан.