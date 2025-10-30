Эксперт Фаллико: необходимо демифологизировать концепцию Запада и его ценности

По словам президента ассоциации "Познаем Евразию", после прихода в Белый дом новой американской администрации начался капитальный пересмотр механизмов международных экономических отношений

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Президент ассоциации "Познаем Евразию" Антонио Фаллико призвал к демифологизации концепции Запада и его ценностей. Такое мнение он высказал в рамках XVIII Евразийского экономического форума, организованного при поддержке фонда Росконгресс.

"Трансформация мира, в котором мы действуем, и процесс становления новой системы множественного и многополярного управления международной жизнью, что уже было видно после финансового кризиса 2008 года, сегодня оказались у новой развилки. Это вынуждает нас отказаться от устаревших интеллектуальных базовых подходов и радикально изменить наше мышление, опираясь на современную реальность. В этом контексте необходимо демифологизировать концепцию Запада и его ценности", - отметил он.

По словам Фаллико, после прихода в Белый дом новой американской администрации начался капитальный пересмотр механизмов международных экономических отношений.

"Следует ожидать, что непредвиденные события, порожденные действиями Белого дома или другими факторами, не исчезнут и что постоянно будут появляться новые проблемы, которые дадут повод для написания редакционных статей в газетах и скачков на фондовом рынке. В начале года это были виды США на Гренландию, Канаду, Панамский канал, а несколько недель назад - намерения США вернуть себе гигантскую военную базу Баграм в окрестностях Кабула", - заявил он.

Глава ассоциации указал, что все чаще звучат разговоры об урегулировании конфликта на Украине, что это само по себе уже является положительным знаком. "Однако конкретных контуров и сроков этого сложного процесса пока не видно, поскольку каждая сторона на данный момент имеет собственное и несовместимое с другими видение. Главное - избежать военной эскалации, хотя бы ограничившись словами", - сказал он.