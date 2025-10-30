Статья

Тактическая пауза и временное перемирие: эксперты об итогах встречи лидеров Китая и США

Стратегического прорыва на встрече лидеров США и Китая не произошло, итоги переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина можно, скорее, охарактеризовать как временное прекращение огня в торговой войне. И теперь отношения между Китаем и США вступили в новую эпоху — осторожного соперничества при вынужденном сотрудничестве. Так считают опрошенные ТАСС эксперты

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин © AP Photo/ Mark Schiefelbein

Кандидат политических наук, эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Мирзет Рамич:

От переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина ждали стратегического прорыва в отношениях США и КНР, но их результаты больше похожи на временное прекращение огня в торговой войне. Однако наиболее принципиальные для двух стран вопросы, такие как трения в сфере полупроводников и искусственного интеллекта, а также проблема Тайваня и территориальные споры в Южно-Китайском море на встрече не обсуждались.

Сделка США и КНР представляет собой классический пример "тарифной дипломатии" Дональда Трампа. США снизили значительную часть своих пошлин, в том числе на фентанил. Китай отложил введение ограничений на редкоземельные металлы на год и согласился вернуться к закупкам американской сои.

Дональд Трамп уже неоднократно использовал угрозы повышения тарифов на китайские товары для обеспечения выгодной стартовой переговорной позиции с КНР. Он использует угрозу введения тарифов не как конечную цель, а как инструмент, назначая крайний срок и ожидая уступок. В КНР прекрасно понимают стратегию США и рассматривают временные уступки в переговорах с США как тактический шаг, способный выиграть время для адаптации экономики к возможной эскалации противоречий в будущем.

Руководитель аналитического отдела Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский:

Трамп традиционно очень положительно охарактеризовал свою встречу с крупным иностранным лидером, назвал ее удивительной, однако на деле результаты пока не потрясают, да и сама встреча длилась не очень долго, вряд ли на ней мог быть детально обсужден широкий круг вопросов.

Были снижены тарифы на китайские товары, связанные с фентанилом, были достигнуты некоторые договоренности по экспорту редкоземельных металлов, по закупкам сои, поэтому позитивные для обеих сторон итоги есть. Однако, во-первых, об этих договоренностях пока известно только из комментариев от одной стороны (США) и не было совместных заявлений, а во-вторых, некоторые важнейшие вопросы двусторонних отношений, тот же вопрос о чипах и передовых продуктах Nvidia, остались нерешенными.

Характерна реакция рынков — они не увидели пока значимого позитива от встречи. Да и символическую деталь добавляет то, что фоном к ней стало заявление Трампа о начале испытаний ядерного оружия, что вряд ли могло добавить теплоты переговорам.

Преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Борис Первушин:

Отношения между Китаем и США вступили в новую эпоху — эпоху осторожного соперничества при вынужденном сотрудничестве. Встреча продлилась меньше двух часов, и, несмотря на заявленный "базовый консенсус" по торгово-экономическим вопросам, речь идет скорее о временной передышке, чем о полном взаимопонимании. Китай согласился на годичную приостановку экспортных ограничений на редкоземельные элементы, а США — снизить тарифы на китайский импорт с 57 до 47%.

С другой стороны, пока не проработаны многие ключевые моменты — например, высокотехнологичные поставки и полупроводники остались вне окончательного соглашения. Китай пообещал увеличить закупки американской сои и ограничить поток прекурсоров фентанила в сторону США, но детали этих обязательств пока размыты.

За словами о партнерстве и взаимными тактическими уступками скрывается борьба за переопределение правил глобальной экономики. Обе державы стремятся закрепить за собой статус технологического и финансового лидера. По итогу встречи в Пусане мир не стал спокойнее, отношения между двумя державами по-прежнему основаны на конкуренции и недоверии. Скорее всего, нас ждет череда привычных Трампу "наездов и откатов" с громкими заявлениями и недолгими перемириями, чем стабильное сотрудничество.

Доцент кафедры сравнительной политологии РУДН Марина Лапенко:

Главы государств достаточно часто используют саммит АТЭС в том числе для проведения двусторонних переговоров. Поэтому встреча Трампа и Си в Пусане выступает стабилизирующим фактором в условиях геополитической напряженности в мире, но не является каким-то прорывом в той патовой ситуации, которую создал Трамп по ведению торговой войны с Китаем.

Китай достаточно успешно справляется с повышением тарифов, его экономика устойчива, самодостаточна и диверсифицирована. Китай установил отношения стратегического партнерства с Россией и активно участвует в создании антизападной коалиции стран БРИКС+. А вот для американской экономики антикитайская политика Трампа грозит серьезными последствиями. Поэтому сегодня лидеры говорили прежде всего об энергетических ресурсах и поставках редкоземельных металлов, в целом о продлении моратория на повышение тарифных ставок, которые достигли запредельных размеров. Состав делегаций подтверждает экономическую направленность переговоров.

Безусловно, была затронута и геополитика, и позиция Китая по Украине. Трамп пытается взять на себя роль медиатора, но вряд ли данная встреча серьезным образом повлияет на годами выстраиваемое стратегическое партнерство между Пекином и Москвой или повлияет на геополитическое соперничество двух мировых лидеров, двух крупнейших экономик мира — США и Китая. Реальную значимость встречи могут подтвердить только официальные документы, которые будут (или не будут — это тоже важный маркер) подготовлены по итогам данной встречи.

Подготовила Екатерина Шамарова