Figaro: министр юстиции Франции навестил в тюрьме Саркози

Они обсудили условия обеспечения безопасности экс-президента

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен посетил парижскую тюрьму Санте, где встретился с экс-президентом республики Николя Саркози, отбывающим наказание по делу о финансировании его предвыборной кампании. Об этом сообщила газета Le Figaro.

По ее информации, их встреча состоялась в среду вечером в присутствии начальника тюрьмы и продлилась около 45 минут. Одной из главных тем стали условия обеспечения безопасности экс-президента. Также Дарманен около часа общался с сотрудниками пенитенциарного учреждения.

Ранее депутаты из партии "Неподчинившаяся Франция" Юго Берналисис и Даниэль Обоно посетили тюрьму для расследования предположительного "особого обращения" с Саркози. По информации радиостанции Europe 1, депутаты воспользовались своим парламентским правом без объявлений и в любое время посещать места содержания под стражей. Несмотря на это, администрация тюрьмы категорически отказалась предоставлять им доступ к камере Саркози.

70-летний бывший президент Франции, занимавший этот пост в 2007-2012 годах, 25 сентября был признан виновным в соучастии в преступной группе по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения госсредств и пассивной коррупции. При этом суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года. Саркози приговорен к пяти годам лишения свободы. 21 октября он начал отбывать наказание в одиночной камере тюрьмы Санте в XIV округе Парижа.

В тюрьме Саркози охраняют две группы полицейских по два человека из спецподразделения SLDP. Им разрешено носить оружие, хотя обычно в пенитенциарных учреждениях это позволено только надзирателям. По информации СМИ, в первый же вечер после того, как Саркози оказался в тюрьме, несколько заключенных высказали угрозы в его адрес. В результате трое авторов угроз изолированы, прокуратура начала расследование в связи с их действиями.