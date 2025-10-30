Il Fatto quotidiano: программа "Евродрон" под угрозой из-за выхода Франции

По данным газеты, Париж намерен сконцентрировать усилия на производстве собственного истребителя

РИМ, 30 октября. /ТАСС/. Реализация программы Eurodrone ("Евродрон") по разработке европейского средневысотного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) оказалась под угрозой из-за решения Франции выйти из проекта в связи с его дороговизной и постоянными задержками. Как пишет газета Il Fatto quotidiano, Париж хочет сконцентрировать усилия на производстве собственного истребителя и национальных БПЛА.

По данным издания, французская сторона уже уведомила партнеров, среди которых Италия, Германия и Испания, однако пока не последовало никакой реакции. Между тем, как пишет газета, минувшей весной итальянский концерн Leonardo заключил с турецкой компанией Baykar соглашения о создании совместного предприятия для производства военных БПЛА. При этом генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани утверждал, что совместная работа с Baykar не поставит под удар работу холдинга в рамках программы европейского беспилотника.

Программа Eurodrone была запущена Германией, Францией, Италией и позднее Испанией в 2016 году, а ее бюджет изначально оценивался в 7 млрд евро. Главная цель инициативы - обеспечение технологического суверенитета Евросоюза в области ударно-разведывательных беспилотников класса MALE и избавление от зависимости в этом секторе от США и Израиля. Программа предполагает выпуск 20 комплексов с БПЛА, в каждый из которых входят три аппарата и две наземные станции управления. Италия должна была приобрести 15 машин и вложить 1,8 млрд евро. Италии, Франции и Испании принадлежало по 23% в программе, Германии - 31%. Первый полет БПЛА Eurodrone планировался в январе 2027 года, но, как пишет газета, производство еще не начато. Европейская организация по совместному сотрудничеству в области вооружений OCCAR 17 октября объявила о завершении последней стадии проектирования. В начале года в проект в статусе наблюдателя вошла Индия.

Eurodrone неоднократно критиковали за постоянные задержки в разработке и высокую стоимость продукции.