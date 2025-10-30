Глава МИД Южной Кореи надеется, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в следующий раз

Чо Хён также добавил, что у правительства Южной Кореи нет конкретных планов по поводу новой встречи лидеров КНДР и США

Редакция сайта ТАСС

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 30 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён выразил надежду, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын смогут "встретиться при следующей возможности". Об этом он заявил на брифинге по итогам министерской встречи АТЭС.

"Я верю, что как-нибудь представится еще одна возможность, потому что президент США Дональд Трамп сказал, что надеется, что встреча состоится при следующей возможности", - отметил Чо Хён. Трамп сегодня завершил государственный визит в Республику Корея и отправился в США. Ранее южнокорейские СМИ и эксперты предполагали, что Трамп и Ким Чен Ын могли бы встретиться на межкорейской границе, как в 2019 году.

Чо Хён также добавил, что у правительства Южной Кореи нет конкретных планов по поводу новой встречи лидеров КНДР и США. Министр повторил, что Республика Корея поддерживает идею контактов между КНДР и США на высшем уровне, потому что это могло бы способствовать снижению военной напряженности на Корейском полуострове и - в перспективе - денуклеаризации. Глава МИД Южной Кореи также отметил, что Трамп публично предлагал Ким Чен Ыну встретиться.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил, что личные контакты с Трампам оставили у него "хорошие воспоминания", но он не станет обсуждать денуклеаризацию народной республики. На этой неделе министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи раскритиковала США за "безрассудное расширение военного потенциала".