ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Глава МИД Южной Кореи надеется, что Трамп и Ким Чен Ын встретятся в следующий раз

Чо Хён также добавил, что у правительства Южной Кореи нет конкретных планов по поводу новой встречи лидеров КНДР и США
Редакция сайта ТАСС
10:26

КЁНДЖУ /Республика Корея/, 30 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Республики Корея Чо Хён выразил надежду, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын смогут "встретиться при следующей возможности". Об этом он заявил на брифинге по итогам министерской встречи АТЭС.

"Я верю, что как-нибудь представится еще одна возможность, потому что президент США Дональд Трамп сказал, что надеется, что встреча состоится при следующей возможности", - отметил Чо Хён. Трамп сегодня завершил государственный визит в Республику Корея и отправился в США. Ранее южнокорейские СМИ и эксперты предполагали, что Трамп и Ким Чен Ын могли бы встретиться на межкорейской границе, как в 2019 году.

Чо Хён также добавил, что у правительства Южной Кореи нет конкретных планов по поводу новой встречи лидеров КНДР и США. Министр повторил, что Республика Корея поддерживает идею контактов между КНДР и США на высшем уровне, потому что это могло бы способствовать снижению военной напряженности на Корейском полуострове и - в перспективе - денуклеаризации. Глава МИД Южной Кореи также отметил, что Трамп публично предлагал Ким Чен Ыну встретиться.

Лидер КНДР Ким Чен Ын ранее заявил, что личные контакты с Трампам оставили у него "хорошие воспоминания", но он не станет обсуждать денуклеаризацию народной республики. На этой неделе министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи раскритиковала США за "безрассудное расширение военного потенциала". 

СШАКНДРРеспублика КореяТрамп, Дональд