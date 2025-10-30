Адвокатам Гуцул отказали в смене судейской коллегии, рассматривающей апелляцию

Глава Гагаузской автономии и активистка Светлана Попан продолжают принимать участие в заседании по видеосвязи, что, по их словам, существенно затрудняет защиту

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Защите главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул отказали в смене судейской коллегии, которая рассматривает ее апелляцию, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Адвокаты Наталья Байрам и Константин Бриа потребовали физического присутствия на заседаниях суда Гуцул и проходящей с ней по этому делу Светланы Попан. Прокурор не был против, однако суд отклонил это требование. Тогда защита потребовала отвода судейской коллегии, которую не раз обвиняла в предвзятости. Гуцул и Попан продолжают принимать участие в заседании по видеосвязи, что, по их словам, существенно затрудняет защиту.

Ранее иностранные адвокаты Гуцул выразили серьезные сомнения в беспристрастности судейской коллегии Апелляционной палаты. Испанский адвокат Гонсало Бойе в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что решение по этому делу было принято еще до начала апелляции. По его словам, защита готовит обращение в Европейский суд по правам человека и ООН.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.