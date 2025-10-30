Премьер Литвы: Польша не будет открывать КПП на границе с Белоруссией

Инга Ругинене заявила, что об этом ей сообщил польский премьер-министр Дональд Туск

ВИЛЬНЮС, 30 октября. /ТАСС/. Варшава откладывает решение по открытию контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Об этом заявила журналистам премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

"В ходе телефонного разговора премьер Польши Дональд Туск сообщил, что откладывает решение по контрольно-пропускным пунктам. Мы продолжаем координировать свои действия", - сообщила она.

Литва в среду на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией и обратилась в Еврокомиссию с просьбой о применении санкций против Минска из-за того, что тот, по мнению Вильнюса, не хочет пресекать действия контрабандистов. В текущем месяце из-за инцидентов с метеозондами с контрабандной табачной продукцией четыре раза закрывался Вильнюсский международный аэропорт, один раз - Каунасский международный аэропорт.

28 октября Туск на Форуме единства и приграничного развития в городе Белосток заявил, что польские власти готовы в ноябре открыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией - в Бобровниках и Кузнице.