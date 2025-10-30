Reuters: ФБР приостановило расследования из-за шатдауна

Финансовые ограничения влияют на проведении операций, оперативные поездки агентов, их работу с информаторами, пишет агентство

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Частичная приостановка финансирования правительства США (шатдаун) серьезно сказалась на работе Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно их данным, расследования ФБР "приостановлены или замедлены" вследствие второго по продолжительности в истории шатдауна. Финансовые ограничения влияют на проведении операций, оперативные поездки агентов, их работу с информаторами, отметили действующие и бывшие сотрудники ведомства.

Бюро не предоставляет публично информацию о расходовании своих бюджетных средств в размере $10,7 млрд, и неясно, какая часть этой суммы была задержана из-за приостановки финансирования правительства, сообщили источники. По свидетельству одного из них, "без средств на оплату информаторов ведомство теряет важнейший источник оперативной разведывательной информации".

По словам представителя ФБР, подобное ограничение возможностей ставит под угрозу национальную безопасность. Как заявил ранее директор бюро Кэш Пател, вашингтонская администрация в любом случае обеспечит выдачу зарплаты сотрудникам. Административно-бюджетное управление Белого дома проинформировало, что намерено обеспечить дальнейшую выдачу зарплаты американским военным и сотрудникам правоохранительных органов, несмотря на шатдаун.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).