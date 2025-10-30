Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

Их продлевают уже в 17-й раз

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © AP Photo/ Pascal Bastien

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский подписал законы о продлении на три месяца военного положения и мобилизации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.

"Владимир Зеленский подписал законы, согласно которым военное положение и общая мобилизация продлены на 90 дней - с 5 ноября 2025 года", - говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале парламента.

Ранее Рада одобрила проекты законов о пролонгации военного положения и мобилизации с 5 ноября на 90 дней, то есть до 3 февраля 2026 года. Военное положение и мобилизация, впервые объявленные на Украине в феврале 2022 года, продлеваются уже в 17-й раз. Из-за этого в стране не проводятся ни парламентские, ни президентские, ни местные выборы, чем и пользуется Зеленский, чьи президентские полномочия истекли 20 мая 2024 года.