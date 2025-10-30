Израильские военные получили в Газе останки еще двух погибших заложников

В ближайшее время на территории Израиля судмедэксперты проведут процедуру опознания

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Израильские военные получили в секторе Газа при посредничестве сотрудников Международного комитета Красного Креста гробы с останками еще двух погибших заложников. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Согласно ее заявлению, в ближайшее время на территории Израиля судмедэксперты проведут процедуру опознания останков.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. ХАМАС и его союзники 13 октября освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников и передали останки четырех погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал еврейскому государству тела еще нескольких погибших израильтян.

Последняя на текущий момент передача останков произошла вечером 27 октября, тогда Израиль получил один гроб. На тот момент, по данным израильской стороны, радикалы удерживали в Газе останки еще 13 заложников. После проведения процедуры опознания власти Израиля 28 октября заявили, что полученные фрагменты останков принадлежат погибшему заложнику Офиру Царфати, чье тело было возвращено на родину еще в конце ноября 2023 года. В связи с этим Израиль обвинил палестинское движение ХАМАС в подлоге и нарушении соглашений о прекращении огня в Газе. В тот же день израильская армия нанесла серию ударов по сектору, а 29 октября заявила о возвращении к соблюдению режима прекращения огня.