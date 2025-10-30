В Киеве угрожают иностранным СМИ, которые поедут в районы блокирования ВСУ

В украинском МИД заявили, что будут расценивать это как нарушение законодательства страны

Редакция сайта ТАСС

© Kostiantyn Liberov/ Libkos/ Getty Images

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Киев будет расценивать поездки иностранных журналистов в районы блокирования украинских войск в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название - Покровск) на территории ДНР как "нарушение украинского законодательства". Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

По словам Тихого, такие поездки станут "нарушением украинского законодательства". "Они будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия. Мы внимательно следим за этим", - написал представитель украинского МИД в X.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ не против допустить иностранные СМИ, в том числе украинские, в зону окружения противника и готовы прекратить бои в зоне присутствия этой группы журналистов, чтобы они могли зайти в населенные пункты Купянск и Красноармейск, ознакомиться с обстановкой, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. 30 октября Минобороны РФ подтвердило получение приказа обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. ВС РФ готовы прекратить боевые действия на 5-6 часов и обеспечить коридоры для СМИ, сообщили в ведомстве.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении - 5,5 тыс. Путин в связи с этим дал поручение обеспечить все необходимые условия для сдачи украинских военнослужащих в плен, чтобы минимизировать жертвы.

Как отмечала в беседе с ТАСС зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова, приглашение иностранным СМИ посетить окруженных военнослужащих ВСУ нацелено на прозрачное освещение ситуации на фронте и поможет избежать провокаций и инсценировок, подобных провокации в Буче.