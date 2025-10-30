Mehr: Иран начал переговоры с Telegram для возобновления его работы

По данным агентства, власти отменят блокировку мессенджеров в случае соблюдения некоторых условий

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 30 октября. /ТАСС/. Министерство информационно-коммуникационных технологий Ирана начало переговоры с владельцами нескольких мессенджеров, включая Telegram, с целью создания условий для возобновления их работы на территории страны. Об этом сообщило агентство Mehr.

По его информации, в том случае, если некоторые условия иранской стороны будут выполнены, власти исламской республики отменят блокировку мессенджеров. Как указывает Mehr, все шесть необходимых условий были упомянуты в резолюции Верховного совета по виртуальному пространству, принятой зимой 2025 года.

Отмечается, что вся ответственность за переговорный процесс лежит на министерстве информационно-коммуникационных технологий.