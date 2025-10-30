CNN: сделка Трампа с Си Цзиньпином несет большие риски для США

Президент США уступал китайскому лидеру в торговой войне "на каждом шагу", и неясно, получат ли Соединенные Штаты что-то взамен, отметила телекомпания

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин © AP Photo/ Mark Schiefelbein

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заключил знаковую сделку с председателем Си Цзиньпином, согласившись снизить пошлины на китайские товары в обмен на обещания Пекина по борьбе с фентанилом, однако это может нести большие риски для Соединенных Штатов. Об этом сообщает телекомпания CNN, анализируя условия нового соглашения.

По ее данным, сделка, которая снизит минимальную пошлину на китайский импорт до 20%, является "значительной авантюрой" для администрации Трампа. CNN отмечает, что Трамп "уступал Си в торговой войне на каждом шагу", и неясно, получат ли США что-либо серьезное взамен, учитывая, что Китай часто не выполняет свою часть сделки.

Телеканал также предупреждает, что Трамп рискует "еще больше подорвать отношения Америки с ее ключевыми союзниками". В то время как Трамп снижает пошлины для Китая, он угрожает повысить их для Мексики и Канады, которые также борются с фентанилом. Таким образом, сделка может улучшить отношения США со своим "главным экономическим противником", одновременно разозлив ключевых торговых партнеров.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа состоялись в южнокорейском Пусане, они продлились 1 час 40 минут. В начале встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. В свою очередь Трамп после встречи назвал ее замечательной. До этих переговоров Трамп и Си Цзиньпин встречались в 2019 году на полях саммита G20 в японской Осаке.