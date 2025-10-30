СБ ООН осудил нападение "Сил быстрого реагирования" на Эль-Фашер в Судане

СБ ООН также подтвердил "неприятие создания СБР параллельного органа управления" в областях, находящихся под их контролем

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность эскалацией насилия в районе суданского Эль-Фашера (провинция Северный Дарфур) и осудил действия движения "Силы быстрого реагирования" (СБР) в этом городе.

"Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность эскалацией насилия в Эль-Фашере и его окрестностях. Члены Совбеза осудили нападение СБР на Эль-Фашер и его разрушительное влияние на гражданское население, - говорится в распространенном среди журналистов заявлении органа всемирной организации. - Члены Совбеза также осудили совершаемые СБР зверства в отношении гражданского населения, в том числе массовые расправы и произвольные задержания <...>. Призвали все стороны конфликта в Судане оказать содействие гуманитарному доступу в соответствии с международным правом".

Помимо этого, указывается в документе, СБ ООН также подтвердил "неприятие создания СБР параллельного органа управления" в областях, находящихся под их контролем.

После 18-месячной осады отряды СБР полностью захватили 26 октября Эль-Фашер. Как проинформировала местная радиостанция SABC, вслед за взятием города стали поступать сообщения о массовых убийствах гражданских лиц.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа), командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и лидером СБР Мухаммедом Дагало. Вспыхнувшие в Хартуме столкновения быстро перекинулись на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тысяч человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода.