Эксперт Тапар: отношения РФ и Индии прочны вопреки попыткам Запада их ослабить

Специалист Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network отметил, что между двумя странами есть взаимопонимание в военной сфере

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российско-индийские связи очень крепки, и никакая пропаганда со стороны Запада не сможет их ослабить. Такое мнение выразил в интервью ТАСС председатель Глобального института цифрового управления, эксперт Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN) Манасви Тапар.

"Российско-индийские отношения - это крепкие отношения. Хотя у нас разные языки, но в культурном плане мы достаточно похожи. У нас есть взаимопонимание в военной сфере, в сфере обороны, - сказал он на полях форума "Диалог о фейках 3.0". - Я думаю, что в будущем наши отношения будут еще крепче, учитывая тот уровень сотрудничества, который мы имеем сейчас, тот уровень образовательного, культурного обмена, молодежного обмена между РФ и Индией".

По мнению эксперта, отношения между отдельными гражданами РФ и Индии, а также компаниями будут становиться крепче. "До сих пор мы видели в основном отношения на уровне государств, но теперь отношения между гражданами двух стран также будут развиваться между Индией и Россией. Так что эта связь станет очень прочной", - подчеркнул он.

Тапар напомнил, что за последние пару десятилетий произошел огромный рост торговли, экономики и населения глобального Юга. "Половина населения мира - это страны глобального Юга, среди которых страны БРИКС+. И Индия, и Россия играют в этом очень важную роль. С точки зрения технологий, экономики, ядерной энергетики эти две страны очень сильны. Поэтому существует целая пропагандистская кампания, чтобы эти две экономики и эти две страны ослабли", - отметил аналитик.

"Но я считаю, что у этих стран очень крепкие отношения, очень сильная история, и эта пропаганда не будет принята. Напротив, с учетом того уровня отношений, который есть у наших двух стран, я думаю, что эта пропаганда так и останется пропагандой и не найдет реальной поддержки, - заключил он. - Мы поддерживаем друг друга, даже несмотря на то, что могут существовать различные пропагандистские и ложные нарративы о каждой из наших стран. Тем не менее наши страны стоят твердо и понимают братские отношения, которые мы разделяем. Мы противостояли тем нарративам, которые создавались западными СМИ, и мы продолжаем стоять прочно".

Форум "Диалог о фейках 3.0" прошел в Москве 29 октября. На полях форума порядка 2 тыс. ведущих российских и международных экспертов, представителей государственных структур, медиа, бизнеса, научного сообщества, международных организаций обсудили актуальные вопросы борьбы с недостоверной информацией, защиты информационного пространства от дезинформации, развития фактчекинга и повышения информационной культуры общества. Мероприятие организовано в партнерстве с Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network, учрежденной АНО "Диалог регионы", информационным агентством России ТАСС и "Мастерской новых медиа".