ТАСС: аэропорт Вильнюса вновь закрыли из-за "неизвестных объектов"

Он не будет принимать и выпускать самолеты примерно до 21:05 по местному времени

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Вильнюса вновь закрыт на прием и выпуск самолетов "из-за неизвестных объектов" в воздушном пространстве. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе аэропорта.

"Аэропорт закрыт, ориентировочно, до 21:05 по всемирному времени (00:05 мск пятницы), из-за неизвестных объектов в воздушном пространстве", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, что именно подразумевается под "неизвестными объектами".

Между тем, по его словам, ближайший рейс, который должен был прилететь в аэропорт литовской столицы из Дюссельдорфа, был перенаправлен на посадку в Ригу.

Ранее сообщалось, что в октябре из-за подобных инцидентов, которые были связаны с полетами метеозондов с контрабандной табачной продукции четыре раза закрывался Вильнюсский международный аэропорт, один раз - Каунасский международный аэропорт.