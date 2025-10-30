Spectator: "Золотой купол" не сможет перехватить "Буревестник"

Редакция сайта ТАСС

Крылатая ракета "Буревестник" © Министерство обороны РФ

ЛОНДОН, 30 октября. /ТАСС/. Система ПРО "Золотой купол", предложенная президентом США Дональдом Трампом, не смогла бы перехватить российскую высокоточную ракету "Буревестник". Такое мнение выразил колумнист британского еженедельного журнала The Spectator Марк Галеотти, основываясь на заявленных характеристиках ракеты.

"Ее реактор позволяет преодолевать расстояния, недостижимые для обычных крылатых ракет, маневрируя на высотах до 50 метров. Это могло бы означать, что она не может быть перехвачена с помощью систем ПРО, включая восхваляемый Дональдом Трампом "Золотой купол", - говорится в статье.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что наличие "Буревестника" может дать РФ рычаг давления на потенциальных переговорах с США по контролю над вооружениями, так как представляет угрозу для американского проекта ПРО "Золотой купол".

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему Владимиру Путину 26 октября сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом. Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".