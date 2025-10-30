В Иране ожидают визита Лукашенко в 2026 году

Отношения двух стран динамично развиваются, отметил заместитель министра иностранных дел исламской республики Саид Хатибзаде

МИНСК, 30 октября. /ТАСС/. Тегеран ожидает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в 2026 году посетит Иран. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Саид Хатибзаде в интервью журналисту Григорию Азарёнку.

"В следующем году ждем визита на высшем уровне президента Республики Беларусь в Иран", - сказал дипломат.

По его словам, отношения двух стран динамично развиваются. При этом, Хатибзаде считает, что Минску и Тегерану предстоит многое сделать для укрепления отношений, прежде всего между народами и бизнесом обеих стран. "Например, Иран на данный момент отменил в одностороннем порядке визы для граждан Беларуси, - сообщил замглавы МИД. - И мы надеемся, что, если будет отмена виз со стороны Беларуси, мы тоже сможем направить своих туристов".

Как проинформировал Хатибзаде, у Белоруссии и Ирана есть различные проекты использования транспортных коридоров. В Тегеране надеются, что эти и другие совместные проекты смогут принести свои плоды в ближайшее время.