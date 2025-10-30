Clarin: трех наемников ВСУ из Аргентины ликвидировали в ходе их первого штурма
Редакция сайта ТАСС
20:01
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 октября. /ТАСС/. Спустя два месяца с момента присоединения к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Сумской области были убиты трое аргентинских наемников. Об этом сообщила газета Clarin.
Читайте также
Военная операция на Украине. Хроника событий 30 октября 2025 года
По ее данным, 25-летний Ариэль Акор, 47-летний Мариано Франко и 53-летний Хосе Гальярдо были ликвидированы во время их первого штурма под городом Сумы. В атаке участвовали еще три аргентинских наемника, двое из них тяжело ранены.
Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в ВСУ среди наемников чаще всего встречаются граждане из Латинской Америки, а также из Польши, Великобритании, Канады и США.