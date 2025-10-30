В Литве продлили закрытие аэропорта Вильнюса

Ограничения будут действовать ориентировочно два часа, сообщили в авиадиспетчерской службе

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Авиационные власти Литвы продлили ориентировочно на два часа закрытие международного аэропорта Вильнюса, прекратившего работу из-за зафиксированных в воздушном пространстве "неизвестных объектов". Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерской службе аэропорта.

"Аэропорт закрыт, ориентировочно, до 23:05 по всемирному времени (02:05 мск пятницы), из-за полетов неизвестных объектов, зафиксированных в воздушном пространстве", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что аэропорт может возобновить работу в 21:05 по всемирному времени (00:05 мск). Что подразумевается под "неизвестными объектами" источник не уточнил.

На сайте же самого аэропорта отмечается, что решение о введении ограничений было принято "в связи с пролетом воздушного шара (или воздушных шаров) в сторону вильнюсского аэропорта". Рейсы, следующие в направлении литовской столицы, перенаправляются на посадку в Ригу и Каунас.

В октябре из-за инцидентов, связанных с полетами метеозондов, в том числе с контрабандной табачной продукции, аэропорт закрывался четыре раза и еще один раз прекращал работу аэропорт Каунаса.