В Румынии заявили об увеличении численности войск НАТО в стране

Таким образом компенсируют сокращение контингента американских вооруженных сил, пояснила румынский министр иностранных дел Оана Цою

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 31 октября. /ТАСС/. Сокращение контингента американских войск в Румынии будет компенсировано увеличением численности войск других стран НАТО. Об этом заявила министр иностранных дел Румынии Оана Цою в интервью румынскому порталу "Свободной Европы" (признано в РФ СМИ-иноагентом и внесено в реестр нежелательных организаций).

"Мы обсуждаем вместе в США и в формате НАТО пути дальнейшего наращивания способности к обороне и сдерживанию, - сказала она. - Наше главное внимание сосредоточено сейчас и на сфере ПВО. <...> До конца года и в будущем году мы увидим <...> укрепленное присутствие НАТО в Румынии и в особенности укрепленное присутствие НАТО в отношении возможности вмешаться в случае, если Румыния будет подвержена прямому риску".

"С точки зрения отношений с США, - продолжала министр, - главное направление работы в настоящее время <...> - суметь вместе выявить общие инвестиции в оборонную индустрию, потому что это входит и в двусторонние переговоры, которые мы ведем сейчас, когда как Румыния, так и другие союзные государства приняли решение увеличить оборонные бюджеты до 5% - это означает и открытый рынок для продукции оборонной индустрии".

Накануне США проинформировали Министерство национальной обороны Румынии о сокращении своего воинского контингента в стране примерно на 700 человек.