Торгпред США: в отношениях Вашингтона и Пекина сохраняются проблемы

Как уточнил Джеймисон Грир, речь в том числе идет о вопросах, "связанных с работой американских компаний в Китае или их попытками вести там свою деятельность"

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Не все проблемы в отношениях США и Китая решены, заявил американский представитель на торговых переговорах Джеймисон Грир.

"На сегодняшний день мы решили не все проблемы в отношениях США и Китая. Остается много нерешенных вопросов, связанных с работой американских компаний в Китае или их попытками вести там свою деятельность", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business, комментируя встречу президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

По словам Грира, американская администрация прежде всего стремилась наладить поставки редкоземельных металлов, гарантировать покупку Пекином американских сельскохозяйственных товаров и договориться с Китаем о совместной работе над решением проблемы контрабанды фентанила. "И мы справились со всем этим", - заявил торгпред.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа состоялись в южнокорейском Пусане, они продлились 1 час 40 минут. В начале встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. В свою очередь Трамп после встречи назвал ее замечательной. До этих переговоров Трамп и Си Цзиньпин встречались в 2019 году на полях саммита G20 в Осаке.